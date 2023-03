Zes prachtige wandelroutes in Limburg: herken jij de allermooiste plekjes vanop tv?

De mooiste vergezichten krijg je in Bosland voorgeschoteld. — © Christof Rutten

1. De heikikker in Lanaken

Langere tocht op onverharde paden door het Nationaal Park met afwisselend bos, heide en waterpartijen.

Afstand

11,2 km

Signalisatie

Paarse trapezium

Parking/Start

La Butte aux Bois, Paalsteenlaan 90 in Lanaken

2. De ringslang in Peer

Gevarieerde tocht met behoorlijke hoogteverschillen door de Vallei van de Abeek met moeras- en heidegebied, akkers, bossen en weiland. Niet geschikt voor kinderwagens, stevige schoenen aangewezen.

Afstand

3,9 kilometer

Signalisatie

Zwarte pijl, tekening van Bruegel

Parking/Start

Ooievaarsnest, Hoogstraat 4 in Grote-Brogel (Peer)

3. Het modderbad van de everzwijnen in Beringen

Een quasi volledig vlakke wandeling door heide-, bos- en veengebied met een geasfalteerd stuk van twee kilometer en een lang, kronkelend vlonderpad. Stevige schoenen zijn aangeraden, zeker bij vochtig weer.

Afstand

7,1 kilometer

Signalisatie

Rode pijl

Parking/Start

Bezoekerscentrum De Watersnip, Fonteintjestraat, Koersel

4. De familie bever en de zwaluwen in Dilsen-Stokkem

Vlakke stapper door vruchtbaar gebied met veel water

Afstand

7,7 km

Signalisatie

Oranje bol

Parking/Start

Parkeerplaats kerk van Elen

5. De vliegende herten in Voeren

Heuvelige tocht met prachtige vergezichten en veel afwisseling.

Afstand

6 km. We wandelden via knooppunten: je maakt de tocht zo lang of zo kort als je wil.

Signalisatie

Knooppunten 22 - 34 - 35 - 36 - 39 - 41 - 40 - 35 - 34 -22

Parking/Start

Parking Boomstraat 29 ’s-Gravenvoeren

6. De havik in Bosland in Hechtel-Eksel

Biljartvlakke tocht door bos, veld, een stukje heide en langs vijvers. Af en toe asfalt, meestal zandwegjes of paadjes.

Afstand

6 km

Signalisatie

Oranje bol

Parking/Start

’t Begijntje, Begijnenstraat 5, Hechtel-Eksel

