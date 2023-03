Dit koppel is meer dan 50.000 euro kwijt door investering waar “Bart De Wever” zogezegd reclame voor maakte

Let op als je wil beleggen in cryptomunten en informeer je vooral goed vooraf. Een goede raad die een echtpaar uit Stekene wil geven. Want zelf zijn ze helaas in de val getrapt. Meer dan 50.000 euro zijn ze kwijt en nog blijven de oplichters hen contacteren. Om allerlei taksen te vragen. “Anders kan hun geld niet vrijgegeven worden.”

We noemen ze Anja en Michael, twee schuilnamen want ze willen absoluut anoniem blijven. Maar het koppel uit Stekene, in Oost-Vlaanderen, is een pak geld kwijt en wil iedereen waarschuwen voor de oplichterspraktijken. Want ze weten intussen dat ze niet de enige gedupeerden zijn. “Het zag er nochtans allemaal professioneel en veelbelovend uit”, zeggen ze.

Cryptomunten zijn voor alle duidelijkheid virtuele munten die bestaan uit een soort computercode waaraan een bepaalde waarde vasthangt. De bekendste cryptomunt is de Bitcoin. “We hadden op Facebook een advertentie gezien waarin politicus Bart De Wever er volop reclame voor maakte. Dus leek het ons betrouwbaar”, zeggen ze.

Ze begonnen met 250 euro, dan 10.000 euro. Maar om meer winst te kunnen maken moesten ze grotere bedragen inzetten.

Nepreclames blijven overal opduiken — © rr

“Je investering rendeert verbazend snel en goed. Maar als puntje bij paaltje komt en je die opbrengsten op je rekening gestort wil krijgen, duiken er plots allerlei obstakels op. De ene keer is het geld geblokkeerd, de andere keer moeten er allerlei taksen worden betaald. Plots moeten we 8.800 euro kosten betalen. Een keer hebben ze met veel poeha aangekondigd dat er 38. 000 euro op onze rekening werd gestort, maar daar hebben we helaas nooit iets van gezien”, zegt Michael.

Intussen werd er druk gecorrespondeerd door Marketsbank. De ene keer uit Groot-Brittannië, de andere keer uit de zetel in Frankrijk. Deze week rinkelde dan plots de telefoon in Stekene. Een nummer uit Londen. Iemand van de bank waar ze hun bitcoins kochten, liet weten dat het geld snel vrij zou komen. Maar pas na betaling van nog eens 2.500 euro taksen die de Britse overheid eist.

“We hebben gezegd dat ze dat bedrag kunnen aftrekken van het totaal, ruim 50.000 euro, dat we nog te goed hebben. Maar dat kan helaas niet, lieten ze weten. We hebben ook een afspraak gevraagd. Desnoods gaan we naar Londen. Maar ook daar gaan ze niet op in, antwoordden ze”, vertelt het koppel.

Wij probeerden vergeefs contact te krijgen met de Londense bank. Wie de reviews op de website bekijkt, heeft echter snel door dat dit niet de enige slachtoffers zijn en dat steeds hetzelfde scenario opduikt. Bovendien staat Marketsbank op de ‘zwarte lijst’ van de FSMA, de autoriteit voor financiële diensten en markten in ons land.

Die waarschuwt al langer op haar website voor fraude met cryptomunten. “De verkopers beweren met deskundigen te werken die jouw beleggingen beheren. Het begint bijna altijd met 250 euro. De consumenten worden geregeld gecontacteerd met nieuws over de beurzen en hun portefeuille. De winsten die worden beloofd zijn gigantisch. Ze beloven je ook dat je het gestorte geld op elk ogenblik kan opvragen. Maar dat is natuurlijk niet zo. De fraudeurs vragen vaak tot 30% van de vermeende winst om allerlei kosten te dekken. Maar één ding is zeker: de gedupeerden zien hun geld nooit terug, klinkt het.

Bart De Wever

We hebben Bart De Wever ook geconfronteerd met ‘zijn reclamecampagne’ voor het frauduleuze bedrijf en die zit er erg mee verveeld. “Ik vind dit echt afschuwelijk en heb er op mijn sociale media al herhaaldelijk voor gewaarschuwd. Ik krijg geregeld vragen van mensen die zulke valse reclame opmerken. Jammer genoeg worden foto’s van bekende personen door cybercriminelen en malafide groepen gretig gebruikt om mensen op te lichten. Ik kan enkel oproepen om nooit op zulke reclame te klikken. Die is altijd frauduleus.”

Ook sitebeheerders zouden, zo vindt De Wever, beter moeten kijken hoe ze zulke valse reclameberichten kunnen weren. “Ik hoop dat een gerechtelijk onderzoek de slachtoffers kan helpen”, zegt de Antwerpse burgemeester.

Het koppel heeft intussen een klacht ingediend bij de politie. Maar daar geven ze weinig hoop. “De fraude is gemakkelijk te traceren, de daders niet”, klinkt het.

Wat kan u doen om niet in de val te trappen?

Voor wie toch wil investeren in cryptomunten hebben de FOD Economie, de FSMA en Febelfin, de bankenfederatie van ons land, een aantal nuttige tips. “Wees op je hoede als je buitensporige winsten worden beloofd. Als het rendement dat ze je voorspiegelen te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar”, waarschuwt Lien Meurisse van de FOD Economie.

Controleer altijd de identiteit van het bedrijf waarmee je in zee wil gaan. Als de website nog niet lang bestaat, is dat vaak een aanwijzing van beleggingsfraude.

Wees ook op je hoede als je geld moet overschrijven naar een bankrekening in een land dat geen enkele band heeft met het land waar het bedrijf zijn zetel heeft, of met het land waar je woont.

Als de contactpersoon bijzonder opdringerig is, is dat ook vaak een aanwijzing dat er iets niet klopt.

Bij de minste twijfel of een aanbod van financiële diensten wel legitiem is, neemt je het best rechtstreeks contact op met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.

Bankenfederatie Febelfin waarschuwde eerder al voor de valkuilen van het snelle cryptogeld en het gebrek aan kennis over beleggen bij velen. Dat is geen schande, maar het zet wel deur open voor oplichters. De federatie richtte daarom de website mijngeldenik.be op. Daar wordt er onder meer voor gewaarschuwd dat niet alle crypto-influencers financieel experts zijn.