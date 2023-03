Trucker die Yvo Meuwis (76) doodreed: “Ik ben sinds dat ongeval nooit meer achter het stuur gekropen”

Meermaals vloeiden er donderdag tranen in de Beringse politierechtbank tijdens het proces over het dodelijk ongeval van Yvo Meuwis. De 76-jarige fietser kwam op Valentijnsdag vorig jaar om in Pelt na een aanrijding met een vrachtwagen. “Sindsdien heb ik niet meer met en auto of vrachtwagen gereden.”

Zowel de Nederlandse truckchauffeur als de dochter van Peltenaar Yvo Meuwis vochten tevergeefs tegen de tranen. Het ongeval gebeurde op klaarlichte dag in de Fabrieksstraat in Overpelt. Yvo reed in de richting van Lommel en de trekker met oplegger had net de Noord-Zuid verlaten. De aanrijding gebeurde vlak aan de afrit.

“Ik wou naar rechts rijden, schat de situatie in, ik zie niets en stop. Nog eens kijk ik en zie weeer niks om vervolgens rechts af te slaan. Ik rijd door en voel iets aan mijn camion. Eerst dacht ik dat er iets kapot was. Bij het uitstappen zie ik niks. Ik ga om en daar zie ik de man liggen. Ik heb hem niet gezien”, aldus de 63-jarige Nederlander die in tranen uitbarstte.

Verzekeringsmakelaar

“Er is een hoop miserie langs de twee kanten. U heeft een jammerlijk ongeval veroorzaakt en u bent iemand kwijt”, richtte de rechter zich tot de nabestaanden. Als enige van Yvo’s drie kinderen was de dochter present. Zonder advocaat. “Mijn verzekeringsmakelaar zei dat het niet nodig was. Dat ik enkel een papier moest ondertekenen voor een vergoeding. Een vergoeding hebben wij nog niet gekregen. Ik heb er ook niets meer van gehoord”, klonk het.

Het zorgde voor verontwaardiging bij de rechter. “U heeft recht op een raadsman via de verzekering. Zo simpel is dat. Een pure schande. Ik raad u aan om dat papier niet te tekenen.”

Onbegrijpelijk

“Het is onbegrijpelijk dat u de fietser niet gezien heeft”, sprak de procureur de verdachte aan. “Er staan haaientanden. De fietser komt van links. Hij was duidelijk zichtbaar. Deskundigen zeggen dat u niet verblind was door de zon. Ik denk dat u hem had kunnen zien. Dat u niet voldoende gekeken heeft om voorrang te verlenen. De gevolgen waren dramatisch.”

De procureur vorderde de wettelijke voorziene minimumstraf voor de Nederlander: drie maanden cel met uitstel en een boete. “Je kunt de fietser niets verwijten. Hij rijdt op zijn gemak en dan gebeurt dit.”

Psychologische behandeling

Advocaat Johan Cansse vroeg om de opschorting van straf voor zijn cliënt. “Hij is niet iemand die roekeloos gereden heeft. Het is gebeurd op het foute moment op de foute plaats. Al tientallen jaren rijdt hij met een vrachtwagen doorheen Europa en nog nooit heeft hij een ongeval veroorzaakt. Vlak ervoor heeft hij zijn testen nog afgelegd. Wij vinden het zeer erg en betuigen ons medeleven. De betichte heeft dit nooit gezien en het blijft maar door zijn hoofd malen.”

Dat de man het ook zwaar heeft, blijkt uit de psychologische behandeling die hij volgt. “Hij rijdt sindsdien met geen enkel voertuig meer. Zelfs niet met een motorfiets. Het maakt hem gek niet te weten wat hij gedaan heeft. Dit was een inbreuk met heel zware gevolgen”, aldus Cansse. “Ik vraag aan u beiden om het een plaats te geven, ook al is het heel gemakkelijk gezegd”, besloot de politierechter.

Vonnis op 16 maart.