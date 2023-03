ROYALS. Sarah Ferguson voelt de aanwezigheid van de Queen en nieuwe foto’s van een jarig prinsje

Voor de jarige van de week moeten we naar Zweden. Daar vierde kleine prins Oscar, zoontje van kroonprinses Victoria en prins Daniel, zijn zevende verjaardag. Bij een verjaardag van een royal horen natuurlijk officiële foto’s. Oscar straalt op de Instagrampagina van het Zweedse koningshuis in een bruingrijze polo met lange mouwen en bijpassende grijze jeans. Op het eerste kiekje mag de gezinshond mee poseren, op het tweede beeld zit hij rug aan rug met zijn grote zus, prinses Estelle.

Sarah Ferguson geeft in People een statusupdate van Sandy en Muick, de twee overblijvende corgi’s van wijlen koningin Elizabeth II. De honden, ooit aan de Queen geschonken door haar ex-man prins Andrew en hun dochters Eugenie en Beatrice, wonen nu bij haar en maken het goed. “Het zijn nationale iconen, dus elke keer als ze achter een eekhoorn aan rennen, raak ik in paniek”, aldus de hertogin. “Maar ze zijn echt een plezier om te hebben. Ik denk altijd dat de koningin even langskomt als ze voor niets blaffen en er geen eekhoorns te zien zijn.”

© ISOPIX

De Nederlandse gravin Eloise, de oudste telg van prins Constantijn en prinses Laurentien, heeft een nieuwe job. Ze maakte afgelopen maandag bekend dat ze een van de nieuwe ambassadeurs is van het Franse cosmeticabedrijf L’Oréal Paris. “Ik kan niet geloven dat dit mijn werkelijkheid is”, schreef ze bij een zwart-witfoto van zichzelf.

Over naar Denemarken, waar koningin Margrethe aan de beterhand is. Vorige week onderging de 82-jarige vorstin een zware rugoperatie in het Rigshospitalet in Kopenhagen. Intussen is ze weer thuis, op Amalienborg, waar ze de komende maanden zal revalideren. “De koningin spreekt haar grote dankbaarheid uit voor de professionele en goede behandeling die ze heeft ondergaan tijdens de ziekenhuisopname”, staat er in een officiële mededeling op Instagram. Tijdens haar afwezigheid zal haar zoon, kroonprins Frederik, de professionele agenda van zijn moeder voor zijn rekening nemen.

Hét koninklijke nieuws van de week: als de Britse prins Harry en Meghan Markle nog terugkomen naar Groot-Brittannië, zullen ze op hotel of bij vrienden moeten logeren. Koning Charles heeft namelijk beslist om Frogmore Cottage, de voormalige vaste verblijfplaats van Harry en Meghan terug te eisen. Het koppel kreeg Frogmore cottage, een landgoed in Windsor op een steenworp van de woning van prins William en Kate, in 2018 als huwelijksgeschenk van koningin Elizabeth. Het is een landhuis met vijf slaapkamers, en werd voor miljoenen gerenoveerd voor het koppel er ging wonen. Charles zou het landhuis nu aan zijn jongere broer, de omstreden prins Andrew, willen schenken.