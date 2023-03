Mathieu van der Poel verkent parcours Strade Bianche en trekt op het einde fors door

Topfavoriet Mathieu van der Poel heeft zo’n 100 kilometer van de Strade Bianche verkend, met een gemiddelde van zo’n dertig kilometer per uur. Wij volgende verkenning in zijn spoor. MVDP hield zich aanvankelijk gedeisd, maar trok op het einde toch eens door en zo verbrokkelde het groepje van Alpecin-Deceuninck. Morgen zal hij de laatste kilometers verkennen, met de beruchte slothelling Via Santa Catarina.

Mathieu van der Poel en co reden eerst een stukje van het parcours met de auto. Vanaf Buonconvento (op zo’n 129 klilometer van de finish) stapten ze rond het middaguur over op de fiets. Van der Poel zelf deelt zijn gegevens niet langer op Strava, maar op het account van Gianni Vermeersch was de verkenning wel geüpload. De renners van Alpecin-Deceuninck reden zo’n 92 kilometer met een gemiddelde van ruim 30 kilometer per uur, goed voor 3 uur fietsen en ruim 2.000 hoogtemeters.

Gisteren viel er neerslag in Toscane waardoor er vandaag geen stof opwaaide van de witte grindwegen, sterrati genoemd. Maar echt nat lagen ze er niet bij. Er stond stevige wind en zaterdag wordt droog en zonnig weer verwacht.

Mathieu van der Poel hield zich bij de verkenning voornamelijk achterin op en liet zijn ploegmakkers voor zich uit rijden.

Na de belangrijke en zware strook Monte Santa Marie stopten de renners voor een plas- en lunchpauze.

Op de voorlaatste strook, de Monte Aperti, trok MVDP eens stevig door en dat leidde tot een verbrokkeling van het groepje van Alpecin-Deceuninck. Na de Colle Pinzuto hielden MVDP en co het voor bekeken en reden ze naar het ploeghotel. De laatste kilometers, met de beruchte Via Santa Catarina naar de Piazza del Campo, worden morgen verkend.

Wielerjournalist Andy McGrath ging vandaag al een kijkje nemen op de Via Santa Catarina en stelde vast dat een van de gevels op de steile slothelling in de stijgers staat. Er is echter genoeg plaats om te passeren.