Kleuters Groeicampus op bezoek bij leerlingen tuinbouw

Doel van het bezoek was om de kleuters te laten kennismaken met verschillende plantjes, kruiden en groenten. Het was een geweldige kans voor de kleintjes om te leren over de natuur en hoe planten groeien en bloeien. De leerlingen van het secundair gaven een toelichting over de verschillende planten en beantwoordden vragen van de kleuters. Het was hartverwarmend om te zien hoe de oudere leerlingen met de kleuters omgingen. Ze waren geduldig en vriendelijk en stelden zichzelf voor aan de kleintjes. De kleuters waren enthousiast en stelden vragen, terwijl ze ronddwaalden tussen de planten en kruiden. Het was mooi om te zien hoe deze jonge kinderen geïnspireerd en gestimuleerd werden door de oudere scholieren. Het was een geslaagd bezoek.