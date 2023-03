Etappezeges voor Sébastien Loeb en Luciano Benavides in Abu Dhabi Desert Challenge

Sébastien Loeb en Fabian Lurquin reden van start tot finish aan de leiding en wonnen op die manier hun eerste etappe in deze Abu Dhabi Desert Challenge. Loeb had 6:48 voorsprong op Mattias Ekström (CanAm), die met zijn buggy als tweede eindigde, voor de officiële fabriekswagen van Henk Lategan (Toyota Hilux), die als derde eindigde. In de stand blijft Yazeed Al Rajhi leider. Hij eindigde donderdag als zesde en loopt enkele seconden uit op Martin Prokop (Ford), die in de stand nog steeds tweede is met een achterstand van 10:27.

Bij de motoren won Luciano Benavides na de tweede nu ook de vierde etappe. De Argentijn was 3:22 sneller dan Adrien Van Beveren, die leider blijft. Benavides is opgeschoven naar de tweede plaats en volgt op 2:58 van Van Beveren. Pablo Quintanilla (Honda) kreeg na 250 km pech en moest op zijn assistentie wachten. De Chileen ziet een tweede plaats in rook opgaan.

Op vrijdag wordt de slotrit van de Abu Dhabi Desert Challenge gereden.