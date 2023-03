Oscar Pistorius weet eind deze maand of hij vervroegd kan vrijkomen

De Zuid-Afrikaanse atleet en paralympiër Oscar Pistorius, die dertien jaar cel uitzit wegens moord op zijn vriendin, weet eind deze maand of hij in aanmerking komt voor voorwaardelijke vrijlating, zo bevestigde zijn advocaat Julian Knight donderdag aan persbureau AFP.

“De commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling zal op 31 maart samenkomen”, aldus de raadsman.

De intussen 36-jarige Pistorius bracht op Valentijnsdag 2013 zijn toenmalige vriendin en mannequin Reeva Steenkamp met vier schoten om het leven in zijn ultrabeveiligde woning in Pretoria. Pistorius is altijd zijn onschuld blijven volhouden, door te stellen dat hij dacht dat er een inbreker zat achter de badkamerdeur waardoor hij schoot.

In eerste instantie werd Pistorius in 2015 veroordeeld tot zes jaar cel, maar daartegen was het parket in beroep gegaan. De vroegere ster van de atletiekstadions hoorde eind 2017 in beroep zijn celstraf verhoogd worden naar dertien jaar en vijf maanden. Op zijn beurt wendde Pistorius zijn enige resterende beroepsmogelijkheid aan, bij het Grondwettelijk Hof. Dat wees zijn aanvraag echter af.

Pistorius heeft intussen meer dan de helft van zijn straf uitgezeten, in Zuid-Afrika het minimum dat vereist is om voor voorwaardelijke vrijlating in aanmerking te komen. Na zijn aanvraag tot voorwaardelijke vrijlating werd hij overgebracht naar een gevangenis in het zuiden van het land.

Oscar Pistorius, die twee geamputeerde benen heeft, nam in 2012 als eerste paralympisch atleet deel aan de ‘normale’ Olympische Spelen. In Londen haalde hij de halve finales op de 400 meter.