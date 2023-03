Vier Belgen geraken niet voorbij kwalificaties in Big Air op WK snowboard

Onze landgenoten Jules De Sloover, Joewen Frijns en Seppe Smits bij de mannen, en Evy Poppe bij de vrouwen, hebben zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de finale van de Big Air op het WK snowboard in het Georgische Bakuriani.

De Sloover finishte met een totaal van 77,75 punten op de vijftiende stek in de eerste reeks. Frijns (43,00) werd negentiende en Smits (24,00) 21e en laatste in dezelfde reeks. Enkel de top vijf stootte door naar de finale. In de eindstand staat De Sloover op de 29e plaats, Frijns op de 37e en Smits op de 41e stek, op een totaal van 43 deelnemers.

Bij de vrouwen werd Poppe zestiende met 56,75 punten. De top acht ging door naar de finale, die zondag gehouden wordt.