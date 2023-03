Samen een training afwerken met Wout van Aert? Dankzij deze nieuwe uitdaging op Strava kan je er één winnen

Heb jij altijd al eens samen willen trainen met Wout van Aert? Eén gelukkige fan zal het binnenkort kunnen doen. Van Aert organiseert samen met zijn sponsor Red Bull in april een uitdaging op Strava. Uit alle deelnemers die de uitdaging voltooien, zal één winnaar gekozen worden die met de renner van Jumbo-Visma een trainingsrit mag gaan maken.

Om kans te maken op de hoofdprijs, zal er wel wat gewerkt moeten worden. De uitdaging, die de naam Red Bull Fly Like Wout (Vlieg Zoals Wout, red.) kreeg, begint op maandag 3 april en zal drie weken duren. Om de uitdaging te voltooien, moet een deelnemer tijdens elk van die drie weken drie trainingen afwerken van minimaal 30 minuten. Het is bovendien geen uitdaging die zich beperkt tot fietstrainingen: ook hardlooptrainingen tellen mee.

Iedereen die de uitdaging voltooit, krijgt op Strava de virtuele Fly Like Wout-badge. 1.000 winnaars zullen ook een sixpack krijgen van Van Aerts eigen Red Bull energiedrank. Al is het natuurlijk vooral om de hoofdprijs te doen: één iemand zal een trainingsrit winnen met de renner van Jumbo-Visma. Alle winnaars worden bepaald via loting.

Regelmaat

“Strava is helemaal mijn ding. Dat ik samen met Red Bull een eigen uitdaging kon uitwerken, vind ik dus echt top”, vertelt Van Aert op de website van Red Bull Belgium. “Zeker omdat die uitdaging focust op regelmaat, zo belangrijk bij het sporten. Tegelijk is het ook voor elk niveau toegankelijk. Ik ben dus al erg benieuwd met wie ik op pad mag. Ik heb alvast wat wedstrijdjes gepland als voorbereiding, zodat ik zeker niet moet lossen!”

Aanmelden voor de uitdaging kan vanaf maandag 13 maart op Strava. Meer info vindt u terug op www.redbull.be/flylikewout.