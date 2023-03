Turk uit Beringen beboet omdat auto niet in ons land was ingeschreven

Diest

Politie Demerdal heeft vorige week verkeerscontroles gehouden. Vier bestuurders reden onder invloed van drugs. Een bestuurder die rechtsomkeer maakte, had te veel gedronken. Drie bestuurders reden zonder rijbewijs, een van hen had dit moeten inleveren. Een leerling-bestuurder liet na om de L op de achterruit te kleven. Er waren ook nog boetes voor rijden zonder geldige keuring, rijden zonder gordel en gsm-gebruik achter het stuur. De Vlaamse belastingdienst heeft een Turk uit Beringen beboet omdat hij naliet zijn voertuig in te schrijven in ons land.

maw