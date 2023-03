Vergunningsweigering gascentrale Engie Vilvoorde wordt niet geschorst

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt het schorsingsberoep van Engie tegen de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om de omgevingsvergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde te weigeren. Dat meldt minister Demir in een persbericht. Volgens de minister is de Raad voor Vergunningsbetwistingen in haar arrest erg kritisch voor Engie.

Het getouwtrek over de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde sleept al langer aan. In de zomer van 2021 weigerde de deputatie van Vlaams-Brabant in eerste aanleg de vergunning voor de bouw van de centrale met een vermogen van zo’n 870 MW. De centrale zou te veel stikstof, ammoniak en CO2 uitstoten. Engie ging in beroep bij Vlaams minister Demir, maar die bevestigde het besluit van de deputatie.

Na wat omwegen belandde het dossier van Vilvoorde een tweede keer op de tafel van minister Demir en Engie beet nu een tweede keer in het zand. Volgens minister Demir zette Engie “niet de best beschikbare technieken in om de ammoniakuitstoot tot een aanvaardbaar minimum te beperken”. “Op een moment dat we best beschikbare technieken vragen van onze industrie en van onze landbouwers, kunnen we niet anders dan dossiers weigeren die goede technieken naast zich neer leggen, zoals die van Engie in Vilvoorde”, klonk het.

Engie besloot in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daar vorderde ze zowel de schorsing als de vernietiging van de beslissing. Over het verzoek tot vernietiging is er nog geen uitspraak, over de vordering tot schorsing wél.

De Raad verwerpt de schorsing en is volgens Demir erg kritisch voor Engie. Zo zou Engie niet handelen vanuit het algemeen belang zoals het zelf beweert. “Naar het oordeel van de Raad lijkt het behartigen van het algemeen belang in deze overigens niet onmiddellijk (...) de werkelijke bekommernis van de verzoekende partij die als commerciële vennootschap in beginsel uitsluitend haar ondernemingsbelangen, inclusief het genereren van winst, dient”, stelt de Raad. De hoogdringendheid vindt de Raad bovendien ook niet aangetoond.