Pandemiewet mag blijven bestaan, oordeelt Grondwettelijk Hof: “Al hopen we de wet nooit meer te moeten toepassen”

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag de beroepen verworpen die waren ingediend om de Pandemiewet te vernietigen. Die wet moet het mogelijk maken dat de overheid in de toekomst over een wettelijke basis beschikt om gepaste maatregelen te treffen mocht er zich opnieuw een pandemische noodsituatie voordoen, zoals tijdens de coronacrisis

De Pandemiewet werd op 20 augustus 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op dat moment waren de vooruitzichten gunstig en was er dus de hoop dat de wet niet zou moeten worden toegepast. De realiteit bleek evenwel anders. De epidemische noodsituatie diende alsnog te worden afgekondigd en werd door het parlement bij wet bekrachtigd. “Daardoor kon de federale regering snel en gericht handelen en maatregelen nemen om de impact van de pandemie op de volksgezondheid te beperken”, zo meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in een persbericht.

Meerdere personen en organisaties, zoals N-VA en de Liga voor de Mensenrechten, wilden de wet (gedeeltelijk) vernietigd zien, maar die blijkt dus wel te stroken met de Grondwet.

“Vandaag oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de Pandemiewet een robuuste juridische basis is voor het nemen van maatregelen in geval van een epidemische noodsituatie”, aldus Verlinden. “Met de Pandemiewet hebben we de toekomst op een gedegen manier voorbereid en staan we sterk indien er zich nieuwe pandemieën zouden voordoen. Al hopen we de Pandemiewet uiteraard nooit meer te moeten toepassen.”