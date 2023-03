Brand op schietterrein in Leopoldsburg

Op het militair schietterrein Kamp van Beverlo in Leopoldsburg heeft vanmiddag een brand gewoed. De brandweer en gemeenten Leopoldsburg en Beringen hebben de inwoners via Facebook verwittigd voor mogelijke geurhinder.

© Hulpverleningszone Noord-Limburg

De brand was onder controle. Brandweer en defensie volgden de situatie op de voet waardoor er geen uitbreiding was. De wind blies de rook naar de regio Leopoldsburg en Koersel, waar deze geurhinder kon veroorzaken. Vandaar dat de inwoners werden verwittigd. De natuur is erg droog en dor in deze periode van het jaar.