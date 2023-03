Dodelijk ongeval van Jason (14) is het gevolg van een onoplettendheid in het verkeer

Het tragische ongeval speelde zich op die bewuste dag rond 7.45 uur af op de Koolmijnlaan in Beringen. De leerling houtbewerking wou ter hoogte van de Twaalf Meilaan in Beverlo de bus nemen. Hij stak de straat over, maar een 53-jarige man uit Hechtel-Eksel reed hem op het zebrapad aan. De dader remde bruusk, maar kon Jason niet ontwijken.

Drie dagen later zou de voetballer van Weerstand Koersel in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezwijken. “Het is een weg waar ik bijna nooit kom. Het was donker. Ik heb die jongen niet gezien”, zei de dader tijdens het proces. De vijftiger was niet onder invloed van drank of drugs. Door de drukte in het verkeer was er evenmin sprake van overdreven snelheid. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de dader niet met zijn gsm bezig was.

Spijtig ongeval

“Pas toen Jason voorbij was, ben ik beginnen remmen. Tot mijn grote spijt heb ik hem niet gezien”, herhaalde de man uit Hechtel-Eksel meermaals. Het slachtoffer hield zich perfect aan de verkeersregels, bleek uit onderzoek. Daar waren meerdere omstaanders getuige van. Ook de bestuurder achter de wagen van de dader had de tiener opgemerkt. “Een zeer spijtig ongeval”, luidde het. “Mijn cliënt heeft geen vonnis nodig om de ernst van de feiten te beseffen”, sprak Patrick Verachtert, advocaat van de dader.

“De ouders van het slachtoffer zijn gescheiden en hadden een week/weekregeling getroffen. Een week was het stil in het huis van mijn cliënt en de week daarop was er veel activiteit. Nu is het altijd stil”, schetste raadsman Michiel Van Kelecom het leed voor de ouders en de vader in het bijzonder.

Onoplettendheid

De politierechter oordeelde dat de dader niet voorzichtig was geweest en nagelaten had om voorrang te verlenen. Ook beklemtoont het vonnis dat Jason voldoende zichtbaar was. “Dat de bestuurder geremd heeft vlak voor of na de impact wijst op een onoplettendheid. Een ongeval is snel gebeurd. Het was een klein moment van onoplettendheid, maar met zeer grote gevolgen. Het was net levensnoodzakelijk om aandacht te besteden aan de voorrang op de oversteekplaats”, aldus het vonnis.

Bij de strafmaatbepaling hield de rechter rekening met het schuldbesef van de dader en zijn goede staat van dienst als chauffeur. Hij kreeg de minimumstraf van drie maanden cel met uitstel opgelegd. Ook speelt de aanrijder voor zes maanden zijn rijbewijs kwijt, waarvan de helft eveneens met uitstel en wordt hem een boete van 2.400 euro effectief opgelegd. Om weer te mogen autorijden moet de man slagen in zijn theoretisch en praktisch rijexamen plus medische en psychologische testen met succes afleggen. Voor de schadevergoeding komt de verzekering tussen.