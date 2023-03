Bilzen

Nadat de houten steunbalken van de Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armenkerk in Schoonbeek drie jaar geleden werden aangetast met zwamvorming werd de kerk preventief gesloten. Gespecialiseerde firma’s hebben de constructie in tussentijd vernieuwd. “De veiligheid is weer verzekerd en de kerk is weer open”, zegt burgemeester Steegen.