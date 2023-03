Japan ontdekt 7.000 extra eilanden tijdens hertelling

Japan is erachter gekomen dat het ruim 7.000 eilanden meer heeft dan het land eerst dacht. Bij een eilandtelling werden niet 6.852, maar 14.125 eilanden geteld.

De vorige keer dat de eilanden waren geteld was in 1987, door de kustwacht. Daarom besloot Japan de eilanden opnieuw te tellen met behulp van digitale kaarten. Die laten meer details zien dan eerst. Hierdoor telde het land deze keer meer dan tweemaal zoveel eilanden als eerst.

Er is geen internationale richtlijn voor het tellen van eilanden. Japan telde alle natuurlijke stukken land met een omtrek van minstens honderd meter. In 1987 werd deze richtlijn ook gebruikt. De eilanden die ook worden geclaimd door onder andere Rusland, China en Zuid-Korea zijn niet meegenomen in de telling.