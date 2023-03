Hardlopen gezond? Plastisch chirurg waarschuwt voor de gevolgen van de sport op Tiktok

Gerald Imber mag dan al 82 zijn, toch is de plastisch chirurg uit het Amerikaanse Manhattan bijna dagelijks te vinden op Tiktok. Daar geeft hij, als gerenommeerd verouderingsexpert, tips over hoe je het verouderingsproces tegen kan gaan en met welke oefeningen dat je maar beter oppast. Zo zegt hij, in een video die ondertussen al meer dan 2,2 miljoen keer bekeken is, dat intensief hardlopen niet goed is voor je huid.

“Hallo, opnieuw met dokter Imber”, begint de arts zijn video op Tiktok. “Vandaag gaan we het hebben over de processen die veroudering versnellen en aan de andere kant de zaken die het verouderingsproces afremmen. Het volgende onderwerp is niet gemakkelijk, de helft van mijn patiënten is mij hier dankbaar voor. De anderen hebben er een hekel aan, maar ik wil het hebben over hardlopen en de gevolgen daarvan.”

Voor je begint te juichen: de 82-jarige plastisch chirurg benadrukt dat sporten wel degelijk gezond is. “Het is prima om elke dag een klein stukje te rennen of een paar keer per week een paar kilometer te lopen”, zegt hij in de video. “Maar heb je ooit een langeafstandsloper gezien die geen ietwat ingevallen gezicht heeft? Dat is exact wat er gebeurt.”

Het fenomeen heeft zelfs een naam, de zogenaamde ‘runner’s face’, en het zorgt al jaren voor discussie. De ene groep suggereert dat de waar te nemen veroudering te wijten is aan een laag vetpercentage in combinatie met de blootstelling aan de zon. Een andere groep is er dan weer van overtuigd dat het vele lopen een impact heeft op de huid waardoor mensen die veel lopen in het gezicht een beetje gaan hangen.

Imber voegt daar nog een extra luikje aan toe. “Marathons lopen brengt ook stress met zich mee voor je lichaam: denk maar aan je knieën, rug, enkels …” Zoals altijd is er ook een keerzijde van de medaille, want hardlopen heeft ook veel voordelen. “Dus als je een beetje wil hardlopen, is dat geen probleem. Maar low-impact aerobics is voor je huid een betere manier om aan je lichaamsbeweging te komen.”

Het zal je niet verwonderen maar het regent inmiddels reacties, de video werd al 2,2 miljoen keer bekeken, van voor- en tegenstanders van hardlopen.