Mel B denkt dat sommige Spice Girls afwisten van misbruik door haar ex-man

Mel B was tien jaar getrouwd met filmmaker Stephen Belafonte. Na hun scheiding in 2017 bekende zij dat haar ex-man haar mentaal en fysiek mishandelde. Belafonte heeft dit altijd ontkend. Woensdag sprak zij een het Britse actualiteitenprogramma Newsnight nogmaals over het misbruik.

Mel B denkt dat sommige leden van de Spice Girls “beetje bij beetje van het misbruik afwisten. “Maar ik was goed in het verbergen van dingen”, zegt de zangeres. “Vooral over mijn thuissituatie en als het over mijn toenmalige man ging.”

De zangeres zegt dat ze voor de rest van haar leven zal moeten leven met het misbruik. “Er zijn dingen die een misbruiker doet die je nooit zal vergeten”, zegt Mel B. “Zoals letterlijk vertellen wat er mis met je is. Dat vernedert je.”