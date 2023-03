Studenten UHasselt kunnen hele maand uit escaperoom ontsnappen

Universiteit Hasselt viert haar gouden jubileum en dat gebeurt op allerlei manieren. De hele maand maart kunnen studenten en personeelsleden zich laten opsluiten in een escaperoom. Op de campus in Diepenbeek is ook een Green Office geopend waar studenten met duurzame ideeën terecht kunnen.

Een avondje stappen om dan in de cel te geraken. En als je dan in de cel zit en de politie wordt weggeroepen om een vechtpartij op te lossen, heb je een dik half uurtje om uit de benarde positie verlost te geraken. “Dat is inderdaad het thema”, vertelt Hanne Kuczwalski van UHasselt. “Studenten en personeelsleden kunnen gratis spelen en een tijdslot reserveren met een groepje van maximaal vier mensen. Tot 17 maart staat de escaperoom op de campus in Diepenbeek, van 20 tot 31 maart kan het bij de campus ‘Oude gevangenis’ in Hasselt gespeeld worden. Binnen moeten, zowel op het politiebureau als in de cel, raadsels en puzzels opgelost worden. Als alles goed gaat, geraken ze in 45 minuten uit hun benarde positie.”

Het Green Office. — © Boumediene Belbachir

Duurzaamheid

Naast de gein staan ook serieuzere dingen op het verjaardagsmenu want de UHasselt beschikt voortaan over een fysieke plek waar initiatieven rond duurzaamheid kunnen uitgewerkt worden: de Green Office. “We waren er al online, nu dus ook echt”, vertelt rechtenstudente Mira Jablonska, één van de trekkers. “Met Green Office willen we het leven op de campus en het onderzoek en onderwijs aan de UHasselt duurzamer maken. Zo willen we onder meer focussen op het vergroten van het restaurantaanbod voor vegetarische en veganistische maaltijden. Maar we willen ook het plasticafval verminderen door herbruikbare bekers in te voeren en meer waterdispensers op de campussen te plaatsen. En we zijn er zeker van dat er nog flink wat studenten rondlopen met goede ideeën om de UH-campussen nog duurzamer te maken. Met die ideeën kunnen ze hier binnenlopen. De Green Office wordt getrokken door studenten met hulp van enkele stafleden.” “We werken ook aan een duurzaamheidsweek in mei waarin we onder meer een playaking organiseren waarbij studenten, in een kayak, afval uit het Albertkanaal gaan vissen”, zegt coördinator Kim Engelen.