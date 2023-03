Sea Life zet container voor extra opvangplekken, maar waarom zijn er dit jaar zo veel zieke zeehondjes?

Sea Life Blankenberge voorziet extra opvangplaatsen voor zieke of gewonde zeehondjes. Omdat het aantal dieren met problemen dit jaar opmerkelijk hoger ligt, werd een container met vier bijkomende plaatsen geïnstalleerd. Want momenteel zit het centrum volledig vol. “Het aantal oproepen ligt hoger dan andere jaren”, zegt Steve Vermote. Maar hoe komt dat?

Dat het druk is in het opvangcentrum van Sea Life, is een understatement. “We zitten momenteel vol”, vertelt Steve Vermote, algemeen directeur. “De afgelopen weken zagen we onder andere vaak zeehonden met bijtwonden. Maar daarnaast stellen we vast dat er ook meer zwakke dieren aanspoelen. Het aantal oproepen ligt hoger dan andere jaren.” Die oproepen zijn van uiteenlopende aard: vorige week kroop er zelfs nog een zeehondje over de dijk in Middelkerke.

Om die toestroom te counteren, voorziet Sea Life nu extra opvangplaatsen. Momenteel worden er al vijf dieren opgevangen en verzorgd. “Ons centrum is momenteel niet groot genoeg, maar extra opvangplaatsen waren nodig. In samenwerking met FOD Volksgezondheid hebben wij een extra container ter beschikking gekregen, waar nog eens plaats is voor vier zeehonden”, gaat Vermote verder.

Verschillende oorzaken

De grote drukte in het opvangcentrum van Sea Life Blankenberge is te wijten aan verschillende oorzaken. Er is de groeiende zeehondenpopulatie in de Noordzee, maar ook externe factoren zorgen voor meer zieke of gewonde dieren.

“Er is natuurlijk ook nog steeds vogelgriep. Zeehondjes moeten daarom altijd eerst een PCR-test ondergaan vooraleer ze opgevangen kunnen worden. En daarnaast is er ook steeds meer bewustwording. Mensen herkennen een zeehondje met problemen beter, waardoor zij dat ook sneller doorgeven aan onze diensten.”

Langere herstelperiode

De zeehondencontainer blijft staan tot wanneer dat nodig is. “We zien ook dat de herstelperiode van de dieren vaak langer wordt, waardoor de plaatsjes langer ingevuld blijven. Normaal gezien zou het rond mei of juni rustiger moeten worden. Zeehonden die voldoende aangesterkt zijn, worden zo snel mogelijk vrijgelaten. Maar dat zal hier voor eind maart niet het geval zijn.”