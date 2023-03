Balenciaga brengt ‘houten’ klompen uit met duizelingwekkend prijskaartje

Modemerk Balenciaga heeft zich voor de nieuwste zomercollectie laten inspireren door ambachtelijke Nederlandse mode. Het Spaanse luxelabel brengt een eigen versie uit van houten klompen. Of zo lijkt het toch op het eerste gezicht, want bij het produceren van het iconische schoeisel kwam er helemaal geen hout aan te pas. En ook het prijskaartje verschilt behoorlijk van een paar doorsnee klompen …

De zogenoemde point toe clogs of technoclogs zijn gemaakt van thermoplastisch polyurethaan, een soort plastic. Ze kregen een glimmende bruine afwerking waardoor ze op de originele exemplaren van hout lijken. Modefans zagen ze voor het eerst opduiken in het najaar van 2022 tijdens de The Mud Show-modeshow van het label.

Nu zijn de klompen ook wereldwijd te koop. Kostprijs? 1.750 euro. Mag het iets specialer zijn in koningsblauw met kristallen steentjes? Dan tel je er 8.350 euro voor neer. Hoewel de klompen met puntige top een duidelijke knipoog zijn naar het Hollands erfgoed, zijn sommige Nederlanders echter niet bepaald blij met die ‘eer’. Ze vinden de klompen volgens Vogue een voorbeeld van culturele toe-eigening.