Verslavingskliniek failliet “door hoge energieprijzen”: “Het is kiezen tussen afkicken of je woning verwarmen”

Verslavingskliniek Action on Addiction uit Brasschaat is failliet. En dat is gek in een tijd dat meer en meer mensen met cocaïne- of alcoholverslavingen kampen. “De hoge energieprijzen hebben ons de das omgedaan”, zegt zaakvoerder Koen Maes (38), die de naam, website en het telefoonnummer overnam uit het faillissement om zo met individuele counseling een doorstart te kunnen maken. “Omdat er in België in tegenstelling tot Nederland geen terugbetaling is, zetten minder mensen de stap naar een afkickprogramma. Ik zal blijven vechten voor een betere terugbetaling voor geestelijke gezondheidszorg in ons land.”

Koen Maes nam in 2021 de Brasschaatse verslavingskliniek Action on Addiction over samen met Stefanie Antonissen (35) van Stefanies moeder Pia Van Antwerpen. Pia startte in 2013 de kliniek in Brasschaat als weduwe van een aan verslaving overleden echtgenoot en twee verslaafde kinderen. Haar zoon overleed nadien nog op 34-jarige leeftijd aan de gevolgen van zijn jarenlang middelengebruik. Dochter Stefanie herpakte zich met vallen en opstaan en ging zelf in de kliniek aan de slag als ervaringsdeskundige. Ook Koen Maes vocht terug na een verslaving en herstelde dankzij een afkickprogramma in Zuid-Afrika, gevolgd door een nazorgtraject. Hij schoolde zich om tot gecertificeerd verslavingscounselor.

Sober house

Naast de verslavingskliniek in Brasschaat had Action on Addiction nog het sober house in Kapellen waar verslaafden echt in residentiële opname konden.

Nu Antwerpen de coke-hoofdstad van Europa is, is het vreemd dat een privérehab sluit. “De energieprijzen hebben ons de das omgedaan”, zegt Koen Maes. “Het hele traject van zes weken interne opname in het sober house met intensieve therapie, gevolgd door nog een ambulante opname en nazorg, komt al gauw op zo’n 9.000 euro. Als mensen dan moeten kiezen tussen hun huis verwarmen of afkicken, begrijp ik dat ze - ook in het belang van hun kindjes dikwijls - voor dat eerste kiezen. Alles wordt duurder. Door de onzekerheid durven verslaafden de stap niet zetten. Het is jammer dat het Riziv ons niet steunt. In Nederland waar de ziekteverzekering helemaal anders georganiseerd is, is er wel een terugbetaling. Hier niet, terwijl in de officiële gesubsidieerde centra voor geestelijke gezondheidszorg vaak met lange wachtlijsten voor verslavingszorg kampen.”

© Shutterstock

Action on Addiction werkte heel goed samen met psychiaters en andere hulpverleners. “Daarom heb ik beslist Action on Addiction verder te zetten als individuele praktijk, gebruikmakend van het opgebouwd netwerk. Ik ontvang de mensen voorlopig in Pulle in een leegstaand kantoor, wat ook wel een voordeel is, want het is anoniemer. De goede samenwerking met de partners die we hebben opgebouwd blijft, dus ik kan mensen ook nog naar Zuid-Afrika doorverwijzen als ze verder willen gaan dan de coaching hier. Ik heb uit het faillissement de website en telefoonnummers overgenomen, zodat ik bereikbaar blijf. Ik kan dus mensen blijven verder helpen. Het was een moeilijke beslissing, maar we hebben er bewust op dit moment de stekker uitgetrokken, omdat we leeg zaten, zodat al zeker geen kwetsbare personen geld zullen verliezen door het faillissement. Volgende week komt Action on Addiction nog in een programma op VTM. Het is dus snel gegaan. Ik heb nog overwogen om te downsizen, maar dan moesten we inboeten op kwaliteit, en dat weigerde ik.”

Stefanie zal zich waarschijnlijk op coaching met paarden gaan toeleggen. “Alleen met een geldschieter kan je een privérehab volhouden”, zegt Koen. “Voor mij was het al voldoende geweest om break-even te draaien, maar zelfs dat zat er niet in. België heeft een heel goed opvangnet voor mensen die fysiek lijden, maar niet voor mensen die geestelijke zorg nodig hebben. Ik zal me blijven inzetten om dat te veranderen.”

Hammertime veilt de inboedel van Action on Addiction online. Het gaat vooral om kantoor- en bureaumateriaal.