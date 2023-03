Russische autoriteiten melden gevechten met Oekraïense “saboteurs” die grens overstaken, Oekraïne noemt het “klassieke provocatie”

Russische soldaten voeren in de oblast , in het zuidwesten van het land en vlakbij de Oekraïense grens, een operatie uit voor “de vernietiging van gewapende Oekraïense nationalisten” die de grens hebben geschonden. Dat heeft de Russische binnenlandse inlichtingendienst FSB gemeld. De informatie kan niet door onafhankelijke instanties geverifieerd worden.

Een groep Oekraïense saboteurs zou donderdagochtend gijzelaars hebben genomen in een winkel in de provincie. “Een groep Oekraïense saboteurs heeft twee dorpen geïnfiltreerd, en nam daarbij lokale inwoners gegijzeld”, aldus een anonieme bron bij het staatspersbureau Tass. “Soldaten van Rosgvardia(een Russische legercomponent voor binnenlands gebruik, red.) zijn het gevecht met de militanten aangegaan.

Volgens gouverneur Alexander Bogomaz van Brjansk doodde de groep ook één persoon bij het oversteken van de Russisch-Oekraïense grens. “Een Oekraïense sabotage- en verkenningsgroep is vandaag het district Klimovsky binnengedrongen, in het dorp Lubechanye. De saboteurs vuurden op een rijdende wagen. Als gevolg van die aanval werd één inwoner gedood, en raakte een tienjarige gewond.” Er circuleren op sociale media ook geruchten als zou de groep op een schoolbus geschoten hebben.

Het Kremlin spreekt van “een terroristische aanval”. “Er worden maatregelen genomen om de terroristen te vernietigen”, zegt woordvoerder Dmitri Peskov.

‘False flag’-operatie?

Het is onduidelijk of de aanval echt het werk is van Oekraïne. Oekraïense bronnen ontkennen alle betrokkenheid, en hebben het over een zogeheten ‘false flag’-operatie. Op sociale media circuleert dan weer een video van een groep die zichzelf het ‘Russische Vrijwilligerskorps’ noemt, en die beweert achter de aanval te zitten.

Michailo Podoljak, een raadgever van de Oekraïense president Zelenski, bestempelt de Russische berichten als een “klassieke provocatie”. Rusland wil zijn eigen bevolking schrik aanjagen om de oorlog te rechtvaardigen, zegt hij.