Stationschef die Griekse treinen op zelfde spoor liet rijden “heeft fout toegegeven”

De stationschef die de schuld krijgt van het zware treinongeluk in Griekenland, heeft “een fout toegegeven”, zegt een regeringswoordvoerder donderdag. Bij dat ongeval vielen dinsdagavond volgens de laatste balans 46 doden. De advocaat van de stationschef bevestigde niet veel later dat de stationschef “erkent wat hij heeft gedaan”.

Woensdag raakte al bekend dat de stationschef van Larisa werd opgepakt. Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis was de oorzaak een “tragische menselijke fout”. De stationschef zou toegegeven hebben dat hij de spoorwissels verkeerd geplaatst had. De passagierstrein met zowat 350 mensen aan boord kwam op die manier op het hetzelfde spoor terecht als een goederentrein, die uit de tegenovergestelde richting kwam. De treinen kwamen frontaal in botsing.

Regeringswoordvoerder Yannis Oikonomou erkende ook de “chronische zwaktes” van het Griekse spoor. In de nasleep van het ongeval kwam vanuit vele kanten al kritiek op de staat van het Griekse spoor. “De vertraging van de modernisering van het spoor vindt haar oorsprong in de chronische pathologieën van de Griekse overheidssector, in tientallen jaren van tekortkomingen”, zei de woordvoerder op een persconferentie.

Uit protest tegen de erbarmelijke staat van het Griekse spoorwegnet zijn de spoorwegarbeiders over het hele land bezig met een 24 urenstaking. Ook twee van de drie metrolijnen in de hoofdstad Athene liggen plat.

Politieke gevolgen

De nieuwe minister van Verkeer, Giorgos Gerapetritis, heeft donderdag zijn excuses aangeboden aan de families van de slachtoffers. Gerapetritis zei ook “volledige zelfkritiek van het politiek systeem en de staat” uit te zullen oefenen.

Kostas Karamanlis stapte woensdag op als minister van Verkeer. “Als zoiets tragisch zich voordoet is het niet mogelijk verder te doen alsof er niets gebeurd is”, klonk het. Het is wat Karamanlis betreft essentieel dat de burgers het politieke systeem kunnen vertrouwen. Hij voelde zich verplicht zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de fouten die de Griekse staat beging.