Sergio Perez voert de druk voor start F1-seizoen nog wat op: “Als ik geen steun krijg, dan geef ik die niet terug”

De twee Red Bull-piloten staan niet bepaald bekend als de beste vrienden. Eind vorig seizoen clashten de twee nog tijdens en na de GP van Brazilië. Verstappen weigerde toen Perez voor te laten in de jacht op een extra punt voor de tweede plek in de WK-stand.

“Dat heb ik je de vorige keer al gezegd. Vraag me dat niet nog een keer”, riep Verstappen toen in de teamradio. “Het laat zien wie hij werkelijk is”, sakkerde de Mexicaan.

En dus: “Ik denk dat we duidelijk zijn over het belangrijkste: het wordt een heel intens seizoen, zeker met zes auto’s die strijden om het kampioenschap, dus het zal heel belangrijk zijn om als team in veel races goed samen te werken. Als ik zie dat ik de steun niet krijg wanneer ik die nodig heb, geef ik die ook niet terug. Dat lijkt me logisch”, aldus Perez in Bahrein.