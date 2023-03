Komt dat zien: de Belgian Tornados als circusartiesten op een koord (alleen is de hoogte afhankelijk van hun medaille die ze op dit EK behalen)

Zijn de Belgian Tornados, de 4x400m-mannen, ook evenwichtskunstenaars? Wel, op 7 maart zullen ze op een ‘slackline’ Gare Maritime, een gebouw van Tour&Taxis in Brussel, doorkruisen. Al hangt de hoogte af van het medaille-kleurtje, zo lacht coach Jacques Borlée.

Hans Jacobs in Istanbul

Hun ‘leermeester’: Vincent Wauters, de voormalige directeur en de stichter van de Circusschool in Brussel. Het inspireert Jacques Borlée, coach van de 4x400m, tot een bijzonder ‘motivatie’. Jacques Borlée, al lachend: “Ik heb hen gezegd: jongens, als we goud pakken op de 4x400m dit weekend, wordt het 1 meter boven de grond. Pakken we de zilver, dan mogen jullie op 3 meter van de grond wandelen. En word het brons, dan helaas 6 meter.” Gevolg door een vette knipoog. De Tornados lopen zondag hun finale.