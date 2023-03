Vrijdag worden nog eens tien woonunits van Genk naar Turkije gebracht: “Goederen naar Syrië sturen is onmogelijk”

Wie hulpgoederen wil doneren, kan die elke dag tussen 12 en 19 uur brengen naar Bewel in de Luciën Londotstraat 3 in Genk. — © Chris Nelis

Na het transport van 12 containers met hulpgoederen en woonunits vertrekken nu vrijdag nog eens tien woonunits naar het door de aardbeving getroffen gebied in Turkije. Essers staat in voor het transport.

Dat brengt het totaal aan hulpgoederen dat in Genk werd uitgestuurd naar slachtoffers van de aardbeving op 80 ton. De eerdere vrachten werden in Hatay geleverd. Dit keer zijn de steden Kharaman-Maras en Malatya in het zuiden van het land aan de beurt. “De vrachtwagens rijden naar Triëste in Italië en vervolgens gaan ze met de boot naar het Turkse Mersin”, zegt burgmeester Wim Dries (cd&v). “We wilden ook goederen naar Syrië sturen, maar dat bleek onmogelijk door de moeilijke situatie aan het grensgebied.”

De goederen werden samengebracht door verenigingen, met logistieke hulp van de stad. De firma Essers zorgde voor vijf vrachtwagens en de verenigingen en de stad Genk betalen de vervoerskosten. “Er is in Genk in totaal al voor zo’n 450.000 euro aan goederen ingezameld”, zegt schepen Alessandro Cucchiara (Vooruit). Op de zaterdag 1 en 15 april organiseren zes Turkse verenigingen en vier moskeeën iftaravonden in de Limburghal. De opbrengst daarvan gaat integraal naar slachtoffers van de aardbeving. (cn)