Aleksandr Loekasjenko is allang blij dat hij nog eens naast een wereldleider mag staan.

De Wit-Russische president Loekasjenko is in Peking, waar hij zijn steun uitsprak voor Xi’s voorstel voor een staakt-het-vuren in Oekraïne. Zowel Minsk als Peking wil boven alles voorkomen dat Moskou verliest.