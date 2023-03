Wegdromen mag: dit zijn volgens reizigers de mooiste stranden ter wereld

Van tropische, witte stranden in de Caraïben tot dramatisch ogend zwart zand op IJsland: vakantiegangers houden op reis van de zee en een adembenemend strand erbij. Inspiratie nodig? Komt goed uit, want reisplatform Tripadvisor heeft zojuist ’s werelds beste stranden voor 2023 aangekondigd als onderdeel van de jaarlijkse Travellers’ choice awards. Wegdromen toegestaan bij dit overzicht, dat tot stand kwam op basis van miljoenen beoordelingen.

1. Baia do Sancho in Fernando de Noronha, Brazilië

Dit afgelegen halvemaanvormige strand, geflankeerd door kliffen, ligt in een baai op Fernando de Noronha, een ongerept eiland voor de noordkust van Brazilië dat ook op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Het is alleen tegen betaling toegankelijk en via een reeks oude treden. Het heldere water rondom het eiland is een paradijs voor duikers en snorkelaars.

© Shutterstock

2. Eagle beach op Aruba, Caraïben

Het breedste strand van Aruba biedt bezoekers genoeg ruimte om languit te liggen en te genieten van de zon. Het zachte witte zand en warm zeewater maken het plekje helemaal idyllisch. Ontspannen en actie combineren? Kan, want je kan er onder meer jetskiën. Pluspunt: het strand ligt aan de westelijke kant van het eiland, waar schuin groeiende dividivibomen zonsondergangen een legendarisch karakter meegeven.

© Shutterstock

3. Cable beach in Broome, Australië

Dit is een van de populairste stranden in West-Australië. Het vlakke witte zandstrand, dat bijna 22 kilometer lang is, gaat naadloos over in het blauwe water. De plek staat bekend om zijn prachtige zonsondergangen en kameeltochten. Aan het ene uiteinde van het strand ligt Gantheaume Point, wereldberoemd om de roodstenen kliffen en versteende voetafdrukken van dinosaurussen die zichtbaar worden bij eb.

© Shutterstock

4. Reynisfjara beach in Vik, IJsland

Laat je badpak maar thuis, want hier mag je niet zwemmen. Neem liever een warme jas mee om de IJslandse wind te trotseren en te genieten van krachtige golven (soms tot 12 meter hoog!), basaltformaties en gitzwart zand met een subtiele fonkeling. De zwarte kleur is het gevolg van de vele vulkaanuitbarstingen en gemaakt van vulkanisch as.

© Shutterstock

5. Grace Bay beach op de Turks- en Caicoseilanden, Caraïben

Dit strand duikt altijd op in lijstjes van beste stranden om de simpele reden dat het eruitziet alsof het rechtstreeks van een ansichtkaart komt. Kalm water altijd gegarandeerd: het strand is beschermd door een barrièrerif. Dat maakt de plek een prima startpunt voor rustige watersporten zoals kajakken of stand up-paddelen.

© Shutterstock

6. Praia da Falésia in Olhos de Agua, Portugal

Hier trakteert de natuur je op een prachtig schouwspel tussen contrasterende tinten. Vanaf het strand kunnen strandgangers omhoog kijken en oog in oog staan ​​met rode en oranje kliffen. Op de top van de kliffen, die je via een wandelpad kan bereiken, staan ​​groene dennenbomen en roze bloemen.

© Shutterstock

7. Radhanagar beach op Havelock Island, India

Dit pareltje is uitsluitend bereikbaar met een watervliegtuig of boot en wordt omgeven door dicht struikgewas, wat bijdraagt ​​bij aan de afgelegen sfeer van het strand. Het biedt reizigers kalme wateren om van te genieten en levendige koraalriffen om te verkennen. Sommigen vinden het strand het beste van India en zelfs van heel Azië.

© Shutterstock

8. Spiaggia dei Conigli op Sicilië, Italië

Veel Tripadvisor-gebruikers vergelijken dit strand met een paradijselijk strand op de Malediven, maar het ligt gewoon in Europa. De lange strook is trouwens een van de weinige plaatsen in Italië waar karetschildpadden hun eieren leggen in de zomer.

© Shutterstock

9. Varadero beach in Varadero, Cuba

Sinds een paar jaar palmt dit strand een plekje in op de lijst. Het ligt op ongeveer twee uur rijden van de Cubaanse hoofdstad Havana en wordt ook wel blue beach genoemd omdat het blauw van de oceaan zo fel afsteekt tegen het witte zand.

© Shutterstock

10. Kaanapali beach op Maui, Hawaii

Het enige Amerikaanse strand in de top tien biedt alles wat een strandganger zich maar kan wensen: helder water dat het hele jaar door warm is en de mogelijkheid om surfen, klifduiken, snorkelen en catamarantochten te maken. In de winter kun je met een beetje geluk bultruggen zien opduiken aan de horizon.