Nederlandse turncoach Vincent Wevers ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

De Nederlandse turncoach Vincent Wevers is ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat is donderdag de uitspraak van de commissie van beroep van het Nederlandse Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Wevers werd in mei vorig jaar door de tuchtcommissie al vrijgesproken. Volgens de tuchtcommissie was onvoldoende vast komen te staan dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De commissie oordeelde tevens dat de (gespreksverslagen van de) interviews van onvoldoende kwaliteit zouden zijn. De aanklager van het ISR ging tegen die uitspraak in beroep.

© BELGAIMAGE

“De commissie van beroep komt net als de tuchtcommissie in eerste aanleg tot de conclusie dat de verklaringen die zijn opgenomen in het onderzoeksrapport niet als bewijs kunnen worden gebruikt”, valt te lezen in de uitspraak. “Het onderzoeksrapport bevat onvoldoende gegevens om de betrouwbaarheid van die verklaringen te kunnen beoordelen.”

Wevers werd beschuldigd van fysieke mishandeling, het negeren van blessures, scheldpartijen en schreeuwen, het wegen van turnsters in de zaal, machtsmisbruik en het isoleren van zijn sporters.