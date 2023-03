Jos D’Haese, erg populair op TikTok, vindt verbod op Chinese app niet nodig: “VS is grotere bedreiging”

Jos D’Haese (PVDA) vindt niet dat de Chinese app TikTok verboden moet worden. Omwille van “zorgen over de cyberveiligheid” is dat wel al het geval in de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. Volgens D’Haese wordt de app gebruikt als pion in het geopolitieke spelletje tussen Europa en de VS aan de ene kant, en China aan de andere kant. “Maar de VS zijn vandaag het grootste gevaar voor de wereldvrede, niet China”, zegt hij in #BelRiadh.

D’Haese beantwoordde in het online praatprogramma van VRT vragen van jongeren over TikTok, de gevaren van de app en een eventueel verbod. Dat laatste vindt de PVDA’er niet nodig, al is het vergaren van data door de app wel een probleem. “Ik maak me heel wat zorgen over het misbruik van data, maar niet alleen bij TikTok”, klinkt het. Hij trekt de lijn door naar Amerikaanse apps Facebook en Instagram, waarvan ook geweten is dat ze informatie verzamelen en gebruiken.

Volgens D’Haese ligt de focus op TikTok omdat het een Chinese app is. “Er zijn geopolitieke spanningen tussen Europa en de VS aan de ene kant en China aan de andere kant. Men is de hetze over TikTok aan het gebruiken om die oorlog uit te vechten.” D’Haese heeft niet veel zin om dat spelletje mee te spelen, zegt hij.

Welke kant de PVDA’er dan kiest, vraagt Bahri. “Als je op geopolitiek vlak de zaken analyseert, kan je alleen maar vaststellen dat de Verenigde Staten vandaag het grootste gevaar zijn voor de wereldvrede. De invallen van de VS in andere landen in de afgelopen 50 jaar zijn gewoon niet te tellen. Maak ik me zorgen over wat er in China gebeurt en waar de Chinezen mee bezig zijn? Absoluut. Maar het idee dat de Amerikanen onze bondgenoten zijn, dus zij zijn goed en al de rest is slecht, dat vind ik maar makkelijk.”

Populairste politicus op TikTok

D’Haese gebruikt TikTok zelf om zijn kiezerspubliek te bereiken. Hij heeft er bijna 120.000 volgers en is daarmee de populairste Vlaamse politicus op de app. “Ik wil niet aan politiek doen door in een konijnenpak te zitten, daarom dat ik focus op politieke posts”, zegt hij daarover in #BelRiadh, met een knipoog naar Conner Rousseau. “Ik wil mensen bereiken en hen wegwijs maken in politiek.”

Dagelijks krijgt hij meer dan honderd berichten via de app van mensen die willen discussiëren. “Daar zit de macht van sociale media. Elke politieker die dat niet doorheeft, daar is iets mis mee”, benadrukt D’Haese.