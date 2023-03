Toni Leistner afwezig op training STVV, aanvoerder hoogst onzeker voor derby

In de aanloop naar de derby van zondag besloot Bernd Hollerbach het trainingsschema voor zijn Kanaries deze week wat aan te passen. Gezien de vermoeidheid die stilaan in zijn smalle spelerskern sluipt, plande Hollerbach niet langer twee oefensessies per dag maar een, dit telkens in de voormiddag. Zo ook donderdag op het Truiense oefencomplex voor de laatste training op ‘normaal’ gras. Vrijdag en zaterdag trekken de Kanaries naar Stayen om opnieuw voeling te krijgen met het kunstgras.

Op donderdag overigens geen spoor van Toni Leistner. De aanvoerder ondervindt nog naweeën van het achillespeesletsel dat hem eerder al een hele tijd aan de kant hield en is uiterst onzeker voor zondag. Voor het overige beschikt Hollerbach over een volledig fitte kern. Die kreeg eerst een serie pasoefeningen voorgeschoteld, vervolgens sprintjes en oefeningen op balbezit.

Open training op zaterdag

Om de derbykoorts richting zondag nog wat aan te wakkeren, zet STVV zaterdag de deuren van Stayen open voor de laatste training van de Kanaries. Die vond normaal plaats achter gesloten deuren, maar wordt nu dus opengesteld voor het publiek en dat tussen 12.30 uur en 13.15 uur.

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey