GEMEENTERAAD. N-VA heeft vragen bij doven openbare verlichting in Halen: “Veiligheid primeert”

HALEN

Doven verlichting: De N-VA-oppositie interpelleerde de meerderheid over het doven van de openbare verlichting. “Voor ons primeert de veiligheid”, beklemtoont fractieleider Wim Vanderbruggen: “Het is de taak van het bestuur om de veiligheid van de bevolking te garanderen.” De openbare verlichting gaat in Halen ’s nachts uit van middernacht tot vijf uur ’s morgens. “Wij zitten voor de openbare verlichting in een groep gemeenten tot Beringen en Leopoldsburg”, reageert burgemeester Erik Van Roelen (CD&V) uit. “Voor al deze gemeenten geldt dezelfde regeling. We zijn ook volop bezig met het vervangen van de klassieke lampen door LED-verlichting.”

Vastgoedinformatie: Halen sluit aan op het Vastgoedinformatieplatform. Dat maakt het voor notarissen en erkende vastgoedmakelaars mogelijk om informatie die voor hun activiteiten nodig is digitaal te raadplegen. “Het online platform maakt de informatie beter en vlotter voor hen beschikbaar”, beklemtoont schepen van Ruimtelijke Ordening Heidi Wuestenbergs (CD&V).

Mullens in raad: Yannik Mullens zit voortaan voor N-VA in de gemeenteraad. Hij volgt Brigitte Landerloos op die haar ontslag heeft gegeven. Brigitte Landerloos maakte in 2018 haar debuut in de gemeenteraad. Met 247 voorkeurstemmen op de zesde plaats sleepte zij de vierde van de vier zetels van N-VA in de wacht. In januari 2022 kwam Gunther Bruyninckx als vierde opvolger bij N-VA al in de raad in opvolging van Giberte Bastijns. Vijfde opvolger Sarie Coninx kan Landerloos niet opvolgen, omdat een politiek mandaat niet verenigbaar is met haar job in de gemeenteschool in Zelem. Zesde opvolger Ineke Huveneers mag evenmin van de Halense raad deel uitmaken, omdat ze niet meer in Halen woont. Als zevende opvolger komt Yannik Mullens dus nu in de raad. Hij behaalde op de 15de plaats van N-VA 228 voorkeurstemmen. “Met deze wissel willen wij een jongere de kans geven om van politiek te proeven”, beklemtoont fractieleider Wim Vanderbruggen. “Dit is geen afscheid van Brigitte Landerloos. Zij zal in 2024 opnieuw op onze lijst staan.”