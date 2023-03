Ellemieke Vermolen deelt foto van stil geboren zoontje: “Ik ben dankbaar dat ik mijn verhaal mag delen”

Het is een dag om bij stil te staan voor Ellemieke Vermolen (46). De Nederlandse presentatrice heeft op Instagram een foto gedeeld van zoontje Josha. De jongen kwam zes jaar geleden ter wereld, maar was een stil geboren kindje. “Deze dag vier ik met mijn jongens met taart en champagne. Dat gaan we doen vandaag”, klinkt het.

Ellemieke Vermolen heeft haar nieuwe boek uit. Kom weer in je kracht na verlies heet het, waar ze onder meer over de scheiding met ex-man Sergio Herman praat. Maar ook over het verlies van hun zoontje Josha. Zes jaar geleden werd hij stil geboren.

“Ontmoet Josha”, schrijft Vermolen bij een foto uit het boek. “Vandaag is het jouw dag, lieve Josha. Je werd op mijn borst gelegd, ik telde je vingers en je teentjes zoals een moeder doet als ze voor het eerst haar kindje vasthoudt. Op deze dag krijg jij na zes jaar een gezicht. Vandaag sturen wij ons verhaal de wereld in met ons boek. Jouw cadeau aan mij en mijn cadeau aan jou. Inderdaad, ik zie het als een “cadeau”. Ik ben dankbaar dat ik mijn verhaal mag delen.”

Ze belooft zijn verjaardag te vieren, zoals je dat hoort te vieren, met haar twee andere kinderen Zenna en Noah. “Deze dag vier ik met mijn jongens met taart en champagne. Dat gaan we doen vandaag. Van mijn hart naar jouw hart. In liefde en licht.”

Vermolen en Herman stapten in het huwelijksbootje in 2008 op Ibiza. Niet veel later volgde de bezegeling van het huwelijk met zoontje Noah, in 2010 kwam Zenna ter wereld. Herman had al een zoon en een dochter uit een eerdere relatie. Josha kwam in 2016 ter wereld. Twee jaar later ging het koppel uit elkaar.