Wie is Geneviève Lhermitte? Ze fluisterde haar kinderen toe dat ze hen graag zag en sneed hen dan de keel over

Kindermoordenares Geneviève Lhermitte (56) is dinsdag geëuthanaseerd. Dat schrijven de kranten van Sudpresse. Het ondraaglijk psychisch lijden was te groot, waardoor ze toestemming kreeg om een einde te maken aan haar leven. Lhermitte staat bekend als lands ergste kindermoordenares die in 2008 levenslang kreeg voor de moorden op haar vijf kinderen. “Mijn straf kan me geen barst schelen”, snikte ze toen door haar tranen heen. “Het spijt me dat ik nog leef.” Ze kreeg uiteindelijk wat ze wilde.