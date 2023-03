Civiele bescherming ontmantelt drugslab in Maasmechelen

De Civiele Bescherming is begonnen met de ontmanteling van het drugslab op de Jozef Smeetslaan in Maasmechelen. Daar werd maandag in de kelder van een woning een grote hoeveelheid chemische vaten ontdekt.

Diezelfde dag werd in Eisden Tuinwijk ook een wietplantage op de Lindenlaan ontmanteld. Voor de actie in Maasmechelen-centrum werd de straat tijdelijk afgezet en moest er een kleine omleiding worden gevolgd op de verbindingsweg tussen het centrum en As. In het huis stonden tientallen chemische vaten.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.