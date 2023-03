Husky na 23 dagen zonder eten en water levend vanonder het puin gehaald in Turkije: “Een mirakel”

Na de reeks aardbevingen in Turkije en Syrië die aan meer dan 50.000 mensen het leven kostte, wordt nog steeds onder het puin gezocht naar slachtoffers. Een groep reddingswerkers zoekt ook naar dieren die niet aan de aardbevingen konden ontsnappen. In Hatay vond dierenrechtenorganisatie HAYTAP een husky die al 23 dagen onder een ingestort gebouw lag. Het dier - dat Alex werd gedoopt - had al die tijd niet gegeten of gedronken, maar raakte niet gewond. “Het is een mirakel”, klinkt het op de Facebookpagina van HAYTAP. “Alex stelt het nu prima.”