Hoe voorkom je een hoge ziekenhuisfactuur?

In een eenpersoonskamer mogen artsen ereloonsupplementen aanrekenen. Maar ook in twee- of meerpersoonskamers kunnen de kosten oplopen. Naast het remgeld staan er vaak ook comfortkosten op de ziekenhuisfactuur, bijvoorbeeld voor een koelkast of tv op de kamer. En dan zijn er nog de niet terugbetaalbare medische zorgen: extra inspuitingen, of behandelingen waar het ziekenfonds niet voor tussenbeide komt. Dat maakt het voor patiënten soms moeilijk om in te schatten hoeveel ze zullen moeten betalen. Maar wie zijn rechten kent, kan verrassingen voorkomen.