Oekraïense ontwerpster maakt jurk van liefdesbrieven als ode aan haar moederland

De Oekraïense ontwerpster Lessja Verlingieri wil met haar project ‘love letter to Ukraine’ haar steun betuigen aan haar moederland. Met haar label ‘Lever Couture’ creëerde ze een fysieke én digitale jurk, gemaakt uit liefdesbrieven van over de hele wereld.

Lessja Verlingieri combineert technologie met creativiteit om een digitale en fysieke jurk te creëren voor haar modelabel Lever Couture. Voor haar project ‘love letter to Ukraine’ vroeg de ontwerpster aan mensen over de hele wereld om hun liefdesbrieven en berichten met haar te delen.

LEES OOK:

Het resultaat van al die naastenliefde wordt op stof gedrukt, aan elkaar genaaid en mondde uiteindelijk uit in een unieke couturejurk. Een ontwerp dat, als de inzendingen toenemen, nog zal groeien. “Ik ben geboren in Oekraïne”, zegt de ontwerpster in een interview met Harpers bazaar. “Het is een prachtige land en de inwoners hebben me zoveel geleerd. Zoveel van hen, onder wie mijn eigen familie en vrienden, lopen gevaar tijdens deze oorlog. Ons project is ontstaan ​​uit de wens om een ​​licht van hoop en liefde te laten schijnen op de bevolking van Oekraïne.”

Eenmaal de jurk af is, zal ze teruggegeven worden aan de bevolking van Oekraïne in een show die garant moet staan voor kracht, gemeenschap en samenhorigheid. Wie graag zijn of haar boodschap deelt, kan dat via deze website.