Directeur Carien Neven van Beweging.net in Limburg. — © Luc Daelemans

Hasselt

Ze was een kabinetard met ballen, maar zou nooit in de schoenen van cd&v-voorzitter Sammy Mahdi willen staan. Als directeur van Beweging.net reikt Carien Neven ook Vooruit, Groen en zelfs Voka de hand. “Als je samenwerkt, raak je veel verder. Dat klinkt misschien tsjeverig, maar het is wel zo.”