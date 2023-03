Onze kuip- en balkonplanten stonden op streng dieet. Ze kregen geen meststof en amper een slokje water. Nu de temperatuur in de serre, garage of tuinberging stijgt en de intensiteit van natuurlijk (zon)licht toeneemt, mogen ze terug tot actie worden aangezet. Laat dat je niet tegenhouden om je terras of balkon al opnieuw kleur te geven.