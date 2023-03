PODCAST KOERS. “De kwelduivel van Remco Evenepoel in de Giro wordt een van de favorieten in Siena”

Het openingsweekend is verreden, het peloton verplaatst zich naar Italië. Zaterdag krijgen de renners met de Strade Bianche het zesde monument voor de wielen geschoven. Ideale aanleiding dus voor Michaël Van Damme om vooruit te blikken met chef wielrennen Wim Vos en wielerredacteur Jan-Pieter De Vlieger. Over de favoriet in Tim Wellens, Whatsappjes met Tiesj Benoot en de kracht van een berg.