Lance Stroll is fit om te racen, Drugovich hoeft niet in te vallen

De Canadees Lance Stroll is fit om te racen in de openingsrace in Bahrein. Zijn pols is voldoende hersteld, de dokters hebben het licht op groen gezet.

Lance Stroll miste de wintertests in Bahrein na een val met de fiets. Zijn plaats bij Aston Martin werd ingenomen door de Braziliaanse reserverijder Felipe Drugovich, die ook was aangeduid als plan B. Maar het team deelt nu mee dan plan A kan doorgaan: Stroll is racefit.

Stroll: “Het was frustrerend om de tests te missen. Het was een ongeval met veel pech: ik viel toen ik met mijn wiel door een put reed. Maar de schade viel mee en na een kleine, succesvolle operatie heb ik hard gewerkt aan mijn herstel. Ik ben klaar en concentreer me nu op het raceweekend.”

Het team meldt nog dat Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne op het circuit zijn als reservisten. De andere rijder van Aston Martin, de revelatie van de wintertests, is Fernando Alonso. (mc)