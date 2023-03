PIBO Belisia pakt laatste strohalm voor behoud: “We spelen nu nog vier finales”

In een absolute nagelbijter hield PIBO Belisia woensdagavond de drie punten thuis tegen Hamme. Een verlengd verblijf in de hoogste klasse blijft zo mogelijk voor de promovendus, die terugkeert tot op twee punten van Malle.

PIBO speelde deze inhaalwedstrijd met veel overgave, creëerde kansen en won – met ook wat meeval zo gaf het zelf toe - verdiend met 6-4. Halfweg stond het 2-2 met twee goals van Thibeau Dochez. Na rust stuwden goals van Julien Meunier (2x), Sven Sleypen en een owngoal PIBO richting laatste strohalm. Tegen Hasselt, Châtelet, Moeskroen en Eisden-Dorp moeten de Bilzenaren nu drie punten meer pakken dan Malle (met een beter doelsaldo) tegen Antwerpen, Moeskroen, Charleroi en Herentals.

“De spanning zat er duidelijk op”, pufte coach Carmelo Nieddu. “Maar wij hebben een volwassen groep die wel met druk kan omgaan. Wij zijn door het jaar heen altijd een groep gebleven wat er ook gebeurde. Nu spelen we nog vier finales. Wij moeten heel alert en scherp blijven en altijd met veel respect voor de tegenstander. Het allerbelangrijkste is dat wij altijd goed en voltallig trainden, daar halen wij nu veel winst uit. Ik ben supertrots op de jongens wij gaan samen proberen om iets te realiseren waar de buitenwereld niet in geloofde.”

Doelpunten: Dochez 1-0, Dochez 2-2, Sleypen 3-2, Meunier 4-2, owngoal 5-3, Meunier 6-3.