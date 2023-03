Nog altijd meer dan duizend tweets per dag tégen het coronavaccin: “Sommigen hebben liever een complot dan onzekerheid”

De coronapandemie lijkt stilaan verleden tijd, maar op het internet woedt nog volop controverse. Alleen al in het Nederlands werden in februari 2023 meer dan 1.100 tweets per dag verstuurd die twijfel zaaien over coronavaccinatie. Meer dan er besmettingen waren. De kritiek gaat vaker dan vroeger over samenzweringstheorieën. “Ik merk een revival van de dreigingen in mijn mailbox”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.