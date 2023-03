Chris Rock doorbreekt eindelijk stilzwijgen over klap van Will Smith op Oscars: “Of het pijn deed? Ja, het deed verdomme pijn”

Chris Rock zal bijna een jaar na de feiten eindelijk het stilzwijgen doorbreken over de spraakmakende klap die hij kreeg van Will Smith op de Oscaruitreiking. Dat blijkt uit fragmenten van een try-out van zijn nieuwe Netflix-special, die vrijdag verschijnt.

Rock heeft in de 11 maanden na het veelbesproken incident – waarbij Smith het podium opstapte en Rock een klap verkocht na een grap over zijn vrouw – af en toe wel gegrapt over ‘the slap’. In een eerdere show zei hij bijvoorbeeld: “Iedereen die zegt dat woorden pijn doen, is nog nooit in het gezicht geslagen”. Maar in zijn nieuwe special ‘Selective Outrage’ – die vrijdag op Netflix verschijnt – zou hij er voor het eerst dieper op ingaan.

Rock probeerde enkele grappen over het incident in januari al eens uit tijdens een try-out. “Wat mensen willen weten: of het pijn deed. Ja, het deed verdomme pijn”, zei hij daar volgens de Washington Post. En hij verwees ook naar eerdere filmrollen van zichzelf en Smith: “Hij speelde Muhammad Ali! Ik speelde Pookie!” En ook wel: “Zelfs in tekenfilms ben ik een zebra (in ‘Madagascar’, red.) en hij een fucking haai (in ‘Shark Tale’, red.)!”