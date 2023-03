Zestiger uit Kasterlee die echtgenote bedreigde met machete krijgt probatiestraf

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een zestiger uit Kasterlee die zijn echtgenote bedreigde met een machete, veroordeeld tot een autonome probatiestraf van 2 jaar. In die periode moet hij zich laten begeleiden voor zijn psychisch welzijn en het omgaan met spanningen.

De doodsbedreigingen deden zich op 19 augustus 2022 voor in het appartement van het paar in Kasterlee. Tijdens een hoogoplopende ruzie over hun dochter greep de man een machete vast die in de woonkamer lag als decoratiestuk. Hij zou ermee gedreigd hebben het hoofd van zijn echtgenote af te hakken. De man moet een schadevergoeding van 750 euro betalen aan het slachtoffer. De machete wordt verbeurdverklaard.