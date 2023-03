Onderzoek naar twee andere verdachte overlijdens heropend door spraakmakende rechtszaak tegen rijke Amerikaanse advocaat

De 54-jarige prominente strafpleiter staat dezer dagen terecht voor de moord op zijn vrouw en zoon, in een rechtszaak die de Verenigde Staten in de ban houdt. De man zou door zijn rijkdom en invloed het politieonderzoek naar die overlijdens gemanipuleerd hebben. Als gevolg van de onthullingen tijdens die zaak heeft de politie dan ook beslist om het onderzoek naar de dood van de kuisvrouw van de familie en het onderzoek naar de dood van een voormalige klasgenoot van zijn oudste zoon te heropenen.

Gloria Satterfield was tot haar dood in 2018 jarenlang de kuisvrouw van de familie Murdaugh. Officieel was haar overlijden het gevolg van een val in de woning van de familie. Maar dat de advocaat na haar dood een overlijdensverzekering ter waarde van meer dan 4 miljoen dollar (zo’n 3,8 miljoen euro) op naam van de zoon van de vrouw liet uitbetalen en zelf achterhield, klinkt in het licht van onthullingen op het proces – waar bleek dat Murdaugh zijn eigen advocatenkantoor op grote schaal bestal om zijn drugsverslaving te betalen – bijzonder alarmerend.

Ook het onderzoek naar Stephen Smith zou heropend worden. Die 19-jarige klasgenoot van de oudste zoon van Murdaugh werd in 2015 dood aangetroffen op de openbare weg op zo’n 10 kilometer van de woning van de familie Murdaugh. Dat overlijden werd destijds beschouwd als een aanrijding met vluchtmisdrijf, maar zou nu opnieuw onderzocht worden. Het is niet duidelijk waarom de politie Murdaugh verdenkt van betrokkenheid bij dat overlijden.