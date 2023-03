Spaanse eersteklasser vraagt draconische maatregel na misser van de VAR: “Leg de competitie stil tot er oplossing is!”

Als het aan Cadiz ligt wordt La Liga, de Spaanse hoogste klasse, stilgelegd totdat een beroep bij het sporttribunaal CAS is behandeld. De in degradatiegevaar verkerende club wil dat het resultaat van het duel met Elche (1-1) wordt geannuleerd vanwege een arbitrale dwaling. De Spaanse voetbalbond RFEF wees het verzoek af, waarna de club het nu hogerop zoekt bij het CAS.

Cadiz leidde met 1-0 toen Ezequiel Ponce in de 81e minuut gelijkmaakte. De spits van Elche stond daarvoor echter in buitenspelpositie. Noch de scheidsrechter noch de VAR zag er een probleem in, waarna het duel in 1-1 eindigde.

De RFEF wees de eis van Cadiz om de laatste 9 minuten over te spelen bij een 1-0-stand af.

Cadiz meldde woensdag in een verklaring naar het CAS te zijn gestapt “omdat het ernstige schade heeft opgelopen.” De club blijft bij zijn verzoek de laatste minuten over te laten spelen vanwege het “ongelukkig en nalatig optreden van het scheidsrechtersteam, met name van de VAR...We eisen ook een voorzorgsmaatregel die eruit bestaat om La Liga tijdelijk te schorsen tot er een oplossing is in dit dossier.”

Cadiz staat momenteel 16e in La Liga, met slechts 2 punten boven de degradatiezone.